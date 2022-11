Atriz prendeu a respiração por quase 7 minutos no set de Pantera Negra 2

Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, algumas das cenas mais impressionantes acontecem debaixo d’água. Um dos melhores cenários do longa é a cidade subaquática de Talocan, governada pelo imperador Namor. Em uma entrevista recente, uma atriz do longa revelou ter prendido a respiração por quase 7 minutos no set do filme da Marvel.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 conta com o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross), além de Tenoch Huerta (Narcos: México) como Namor.

Revelamos abaixo como uma atriz de Pantera Negra 2 precisou prender a respiração por quase 7 minutos no set do longa; confira.

Mabel Cadena ficou sem fôlego no set de Pantera Negra 2

Em Pantera Negra 2, a atriz mexicana Mabel Cadena dá um show como Namora – a corajosa prima de Namor.

Segundo a atriz, a introdução de Talocan no cânone do MCU é um passo positivo para a representatividade nos filmes de super-heróis.

“Me disseram que pessoas não-brancas não ficam bem nesse tipo de filme, que nunca podemos ser caracterizados como super-heróis”, comentou a atriz em um papo com o jornal El País.

Na mesma entrevista, Mabel Cadena discutiu sua intensa preparação para interpretar Namora. No set de Pantera Negra 2, a atriz teve que passar quase 7 minutos debaixo d’água.

“Foi um processo muito difícil. Trabalhar na água, definitivamente, não é fácil. Nunca achei que nadar seria tão complicado”, afirmou Cadena.

Ao todo, a intérprete de Namora teve que prender a respiração por 6 minutos e meio. A atriz chegou perto do recorde de Kate Winslet, que ficou submersa por 7 minutos e 14 segundos nas gravações de Avatar: O Caminho da Água.

Nas filmagens de Pantera Negra 2, Mabel Cadena também passou 6 horas por dia na cadeira de maquiagem.

“Foi tudo muito complicado! Desde o momento que chegamos no set, sentamos na cadeira, fazemos a maquiagem, filmamos e removemos a maquiagem. Foi uma verdadeira jornada”, explicou a atriz.

Para remover o tom azulado da maquiagem dos habitantes de Talocan, os atores de Pantera Negra 2 tiveram que usar um vapor doloroso.

“Ainda tenho cicatrizes na pele nos locais onde a cor foi aplicada. Elas mostram como passamos por tudo isso”, revelou Cadena.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, com Mabel Cadena como Namora, está em cartaz nos cinemas. O filme deve estrear em breve no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

