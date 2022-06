Atriz quer continuar como Capitã Carter na Marvel

Hayley Atwell, que interpreta Peggy Carter/Capitã Carter no Universo Cinematográfico da Marvel, esteve presente na AwesomeCon e revela que quer continuar interpretando o papel, embora a Marvel ainda não pareça ter planos para o futuro de sua personagem.

“Bem… não tenho novidades para você. Mas compartilho seu entusiasmo, e eu adoraria se a Marvel encontrasse um lar para ela; esse é um lar que seja digno dela em termos de sua evolução como personagem e desenvolvimento como personagem”, revela Hayley Atwell.

Continua depois da publicidade

A última aparição de Hayley Atwell no MCU foi através do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que estreou em maio nos cinemas.

Relembre o trailer:

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ainda pode ser encontrado em cartaz.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.