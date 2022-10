Atriz sente vergonha em atuar em filmes da Marvel; veja por quê

Como a Feiticeira Escarlate do MCU, Elizabeth Olsen se tornou uma das atrizes mais queridas da atualidade. Além de participar dos filmes dos Vingadores, a estrela protagonizou a série WandaVision – uma das produções mais inovadoras da Marvel. Sendo assim, por que ela sente vergonha em atuar no MCU?

No papel de Wanda Maximoff, Elizabeth Olsen ingressou no MCU com o filme Vingadores: Era de Ultron. Com o tempo, sua personagem se estabeleceu como uma das figuras mais poderosas da Marvel.

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sua aparição mais recente, Wanda assume um papel bem diferente, tornando-se uma vilã assustadora e disposta a tudo para conseguir o que deseja.

Recentemente, em um papo com uma revista americana, Elizabeth Olsen afirmou ter “vergonha” de atuar nos filmes da Marvel. Explicamos abaixo o motivo; confira.

Para Elizabeth Olsen, gravações do MCU são vergonhosas

Considerada uma das melhores atrizes do MCU, Elizabeth Olsen foi indicada ao Emmy por sua performance em WandaVision.

Mesmo já tendo aparecido em diversas produções da Marvel, a atriz ainda considera o processo de gravações “vergonhoso”.

“Me dá muita vergonha gravar esse tipo de coisa, porque, basicamente, o mundo depende de você”, comentou a atriz, fazendo uma referência específica à cena da morte de Visão em Vingadores: Guerra Infinita.

A morte de Visão é uma das cenas mais emocionantes de Guerra Infinita. Ela também foi uma das últimas sequências a serem gravadas.

“Foi uma das últimas coisas que filmamos. Me senti muito confortável com ele (Paul Bettany), principalmente se tivéssemos que improvisar”, afirmou a atriz.

Após gravar a cena, Elizabeth Olsen passou o resto das filmagens rindo do visual ridículo dos colegas de cena.

“Só lembro de ficar rindo o resto do dia. Ele (Josh Brolin, o intérprete de Thanos) ainda estava com aquele capacete. Não sei. Esses filmes são muito bobos, mas você tem que atuar como se sua vida dependesse disso”, afirmou a estrela.

Para Olsen, foi “vergonhoso” atuar como se rajadas de poderes saíssem de suas mãos.

“Não acredito que estou fazendo isso em público! Você estende a mão, e é como se saísse uma energia dela. E a outra mão, você utiliza na captura de movimentos. É doloroso e emocionante. Mas no final das contas, é tudo muito bobo”, comentou Olsen.

Segundo a Wanda do MCU, a Disney deveria lançar uma versão especial dos filmes da Marvel, para mostrar aos fãs como essas produções dão trabalho.

“Desejo que um dia eles apenas lancem uma versão dos filmes sem efeitos especiais, porque assim você entende o quão ridículas são as gravações. E o quão espetacular é o trabalho de quem produz esses efeitos”, concluiu Olsen.

Dado o desfecho de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ainda não sabemos quando Elizabeth Olsen retornará no MCU.

