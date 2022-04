Atriz “torturou” Tobey Maguire no set de Homem-Aranha

Elizabeth Banks, atriz de Betty Brant no filme Homem-Aranha, de 2002, conta que uma de suas memórias preferidas dos bastidores do longa é de como ela “torturava” Tobey Maguire com fast food.

Em entrevista recente ao portal Variety, ela lembra de um dia em que a produção pediu hambúrgueres de uma rede famosa para o elenco, e ela comeu enquanto ensaiava suas falas com Maguire, que é vegano.

“Tobey estava em uma dieta muito rigorosa – ele era vegano ou algo assim antes disso era uma grande escolha de estilo de vida. Acho que ele estava apenas tentando estar o mais em forma possível, obviamente. E eles trouxeram o In-N-Out Burger para o set um dia. Começamos a ensaiar a cena e eu ainda estava comendo meu hambúrguer. Eu o provoquei sobre isso. E ele brincou comigo.”, conta a estrela.

Obviamente os dois levaram o momento de forma divertida e riram juntos.

Quase Mary Jane

Na mesma entrevista, Banks também conta que, originalmente, fez o teste para o papel de Mary Jane, mas não conseguiu.

“Eu era nova no ramo quando a audição chegou na minha mesa… Lembro que me disseram para usar sapatos baixos. Eu usava meu cabelo, tipo, com tranças provavelmente ou algo ridículo, para me sentir como se estivesse no ensino médio”, revela sobre a tentativa de parecer adolescente, já que já tinha 28 anos na época.

Por isso não deu certo, já que a produção estava na busca de uma atriz mais nova para o papel. No final das contas, Kirsten Dunst, de 18 anos na época, foi escalada como Mary Jane.

Banks, no entretanto, comentou sobre isso em entrevista passada: “Tobey e eu temos basicamente a mesma idade – e me disseram que eu era velho demais para interpretá-la”.