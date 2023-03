Audiência do Oscar 2023 aumenta em relação a do ano passado

Mais pessoas ficaram sintonizadas na transmissão do Oscar este ano. Segundo o Deadline, a cerimônia foi vista por 18,7 milhões de espectadores na TV americana, um aumento de 12% em relação ao ano passado, que teve 16,6 milhões de espectadores.

Ambas as cerimônias ainda estão entre as menos assistidas da história do Oscar, embora os números tenham subido significativamente em relação ao Oscar de 2021, que não teve apresentador e contou com uma audiência de 10,4 milhões.

O Oscar 2023 também bombou nas redes sociais e teve 27,4 milhões de interações ao longo da noite no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube – isso representa um aumento de cerca de 5 milhões em comparação com o ano passado.

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo foi o grande vencedor da noite, levando o total de sete prêmios, incluindo o de Melhor Filme e Melhor Direção. Com isso, o longa se tornou o mais premiado do Oscar em uma década.

Veja a lista dos vencedores e também as curiosidades e os recordes da edição

