Autor de Game of Thrones critica mortes de Star Wars

George R.R. Martin, criador de Game of Thrones, revelou em entrevista recente ao The Independent uma opinião muito polêmica: para ele, o Casamento Vermelho contém cenas mais marcantes que as mortes dos filmes de Star Wars.

“Star Wars mata mais personagens do que eu! No primeiro filme de Star Wars eles explodem o planeta inteiro de Alderaan, que tem, tipo, 20 bilhões de pessoas nele, e eles estão todos mortos. Mas quer saber? Ninguém se importa. Todo mundo em Alderaan está morto. Ok. Mas não conhecemos as pessoas em Alderaan. Não sentimos suas mortes. É apenas uma estatística. Se você vai escrever sobre a morte, deve senti-la.”, diz o autor.

“Em nosso entretenimento, televisão, cinema, livros, ao longo dos séculos, à medida que evoluiu, a morte é muitas vezes tratada com muito cavalheirismo. Alguém está morto, temos um mistério, e o detetive tem que descobrir quem fez isso. Nós nunca consideramos quem é o cadáver, ou como era sua vida… como será sem ele. Se eu vou escrever uma cena de morte… eu quero fazer o leitor sentir isso… As pessoas sentiram aquela morte.”

Sobre o Casamento Vermelho, o escritor comenta: “É um capítulo horrível e perturba as pessoas. Deixa as pessoas com raiva, deixa as pessoas tristes. As pessoas jogam o livro contra a parede ou na lareira. Quando passava na TV, tinha o mesmo efeito em dezenas de milhares de pessoas, se não milhões. Na minha opinião, isso é bom. Estamos falando sobre morte aqui!”

O que você acha da opinião de George R.R. Martin?

