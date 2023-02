Autora de Harry Potter não liga para seu legado de transfobia: “Já vou estar morta”

A franquia Harry Potter já foi amada por muitos – inclusive por quem aqui escreve – mas foi manchada indefinidamente pela postura evidentemente transfóbica da autora J.K. Rowling. Ela, no entanto, não parece estar preocupada com esse legado preconceituoso.

No novo podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, cujo título absurdo não vamos comentar, a autora de Harry Potter – milionária – diz não se preocupar com seu legado ou como será lembrada.

Continua depois da publicidade

“Eu não ando pela minha casa pensando no meu legado”, diz Rowling no primeiro episódio do podcast.

“Você sabe, é uma maneira pomposa de viver sua vida andando por aí pensando: ‘Qual será o meu legado?'”, disse a autora de Harry Potter, que se considera estar sendo caçada como bruxa.

“Seja o que for, eu estarei morta. Eu me preocupo com o agora. Eu me preocupo com os vivos”, continuou.

Transfobia de J.K. Rowling voltou a ser pautada recentemente

Rowling tem sido amplamente criticada por suas repetidas declarações sobre a comunidade transgênero. A autora já chegou a fazer propaganda e financiar empresas ou organizações abertamente transfóbicas.

Em um trailer de podcast divulgado recentemente, Rowling foi ouvida dizendo que suas declarações ao longo dos anos foram “profundamente” mal compreendidas e que ela “nunca se propôs a perturbar ninguém”.

A discussão acerca da transfobia da autora ganhou força recentemente com o lançamento do game Hogwarts Legacy.

A franquia Harry Potter está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.