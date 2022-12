Avatar 2 causa confusão em pré-estreia no Brasil

O filme Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) será lançado oficialmente nesta quinta-feira (15). Porém, o longa já causou uma grande confusão em sua pré-estreia no Brasil.

Na segunda-feira (12), a Disney cancelou as sessões de pré-estreia do novo filme de James Cameron no UCI New York City Center, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A Disney fez um grande evento, convidando diversos influenciadores para que pudessem assistir a sequência antes do grande público. No entanto, durante o filme, o evento acabou sendo cancelado (via Revista Veja).

Segundo Matheus Esperon, um dos convidados acabou não entregando seu celular, entrou na sessão e gravou cenas do filme. Ele ainda comenta que a tela congelou e depois ficou preta após 1 hora de filme.

Em seguida, uma representante da Disney relatou sobre o erro para os convidados, alegando falha de segurança e suspendendo todas as sessões do dia. Todos eles receberam ingressos para verem Avatar 2 após a estreia oficial.

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022

