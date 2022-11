Avatar 2 faz atriz soluçar de tanto chorar

Zoe Saldaña confirmou ter visto a versão final de Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) e saiu emocionada da sessão. Pelo jeito, podemos esperar algo grandioso de James Cameron.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) é dirigido por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Após formar uma família, Jake Sully e Ney’tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora quando uma antiga ameaça ressurge, e Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos”, diz a sinopse.

O elenco conta com Sam Worthington, Zoë Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, entre outros astros.

Saldaña revelou, em uma aparição no The Tonight Show with Jimmy Fallon, que já viu a tão esperada sequência de Avatar de Cameron. Confira, abaixo, o que ela achou do filme.

Atriz soluçou de chorar ao ver Avatar 2

Saldaña foi amplamente aclamada por sua atuação no original como Neytiri, uma guerreira tribal do planeta Pandora, papel que ela desempenhou inteiramente por meio de captura de movimento.

Juntamente com seu papel coadjuvante como tenente Uhura na franquia de filmes Star Trek, Avatar disparou sua carreira para novos patamares de estrelato, resultando no papel de Gamora na Marvel.

“Ainda estou processando, é muito emocionante. Estou surpresa que meus cílios tenham permanecido. Eu estava soluçando de tanto chorar. Então é muito especial, e posso te dar uma pequena dica: é sobre água!”, disse a atriz de Avatar 2.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

