Avatar 2: James Cameron está preocupado?; descubra

James Cameron está muito confiante em seu trabalho em Avatar: O Caminho da Água, mas será que nem a importância que o primeiro filme da franquia teve preocupa o diretor?

Quando o épico de ficção científica, Avatar, foi lançado em 2009, o público foi totalmente arrebatado pela tecnologia usada no filme. O longa realmente marcou a história do cinema com o uso do 3D e da tecnologia de captura de movimento.

Antes de 2009 o 3D era usado no cinema, apenas como um recurso usado para impressionar o público com objetos e personagens pulando da tela. Após o trabalho feito por Cameron em avatar o 3D começou a significar imersão e profundidade.

Avatar foi remasterizado coma a tecnologia 4K HDR e relançado nos cinemas para preparar o público para a continuação que será lançada no dia 15 de dezembro. Ao ver o filme novamente o diretor demonstrou uma preocupação.

A remasterização ficou tão boa que Cameron brincou em uma fala ao Entertainment Weekly, dizendo que ficou: “preocupado com o novo filme.”, o renomado diretor esclareceu logo em seguida: “Isso não é verdade. Eu não estou preocupado com o novo filme. Ele está bem espetacular.”

O diretor revelou que o maior trabalho dos animadores do novo filme foi fazer água com computação gráfica: “Nossa água é majoritariamente Computação Gráfica, mas você não será capaz de reparar. Parece com real como uma foto. Parece que nós entramos no oceano de Pandora e gravamos.”

Cameron fala motivo de não ter lançado o filme antes

Mesmo com a tranquilidade nos aspectos técnicos e a expectativa em cima do filme, era de se esperar que Cameron ficasse com uma pulga atrás da orelha sobre o tempo entre o longa original e sua continuação.

Mas, em uma entrevista ao The New York Times o diretor revelou que poderia ter feito uma continuação bem antes, e demonstrou tranquilidade por ter tomado o tempo necessário.

“Eu acho que poderia ter feito uma sequência dois anos depois e ter sido um fracasso pelas pessoas não se relacionarem com os personagens ou com a direção. Existe aquela sensação no princípio que é, ‘Wow, nós não vemos isso à muito tempo, mas eu lembro o quão legal era naquela época.’ Isso joga à nosso favor? Eu não sei. Acho que vamos descobrir.”

Avatar: O Caminho da Água estreia nos cinemas no dia 15 de dezembro.

