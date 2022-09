Avatar 2: Nova imagem destaca criaturas marinhas; veja

A sequência de Avatar, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2), ganhou uma nova arte conceitual destacando algumas criaturas marinhas.

Um dos projetos mais aguardados do ano, James Cameron voltará para a direção da nova parceira da franquia.

A arte conceitual mostra um pouco mais do visual subaquático de Pandora, revelado ao público durante a D23, evento da Disney (via CBR).

É possível ver dois Na’vi montados em duas criaturas marinhas, que parecem rumar para explorar algum ponto de Pandora.

Veja a imagem, abaixo.

Produtor sugere que franquia terá mais filmes

Com mais três filmes confirmados, além do lançamento de Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) em dezembro, a saga pode ter mais histórias para contar.

Jon Landau, produtor da franquia, revelou que os roteiros de todas as sequências estão prontos, bem como a produção de Avatar 3 e 4. No entanto, ele indicou que o quinto filme pode não ser o último (via ScreenRant).

“Temos mais 4 planejados. Temos 2, 3, 4 e 5. Esses roteiros estão todos escritos. Concluímos as produções do 2, 3 e parte do quarto, então estamos prontos”, disse ele.

“Nós sempre olhamos Pandora como uma metáfora para o nosso mundo, e você pode contar um número ilimitado de histórias em nosso mundo. Você pode contar um número ilimitado de histórias no Pandora”, concluiu o produtor.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.