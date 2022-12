Avatar 3, 4 e 5: Quando estreiam as continuações de O Caminho da Água

A franquia Avatar ganhará mais filmes após Avatar: O Caminho da Água, sequência do longa-metragem de grande sucesso de 2009. Com mais três longas anunciados, fica a pergunta: quando Avatar 3, 4 e 5 estreiam?

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo a data de lançamentos dos três próximos filmes da franquia Avatar após Avatar: O Caminho da Água.

Quais são as datas dos próximos filmes?

Com mais três filmes em desenvolvimento, sendo que o terceiro já foi totalmente gravado, a franquia vai durar até 2028 (via Polygon).

Os três novos projetos estão agendados para o mês de dezembro, e irão demorar para serem lançados, sendo de dois em dois anos a partir de Avatar: O Caminho da Água.

Avatar 3, que tem o suposto título de Avatar: The Seed Bearer, está previsto para ser lançado apenas em 20 de dezembro de 2024.

Por sua vez, o quarto filme vai demorar um pouco mais. Todos os filmes tiveram supostos títulos revelados, e o de Avatar 4 é Avatar: The Tulkun Rider, que estreia em 18 de dezembro de 2026.

Já o último filme, que deve concluir a saga, Avatar 5, que pode ser intitulado de Avatar: The Quest for Eywa, estreia somente em 22 de dezembro de 2028.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

