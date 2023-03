Avatar 3 pode ganhar versão de 9 horas no Disney+

James Cameron estaria planejando lançar uma versão de Avatar 3 com 9 horas de duração. A informação é do insider Jeff Sneider (via CBR).

A versão seria em formato de série limitada e disponibilizada pelo Disney+, junto com o lançamento de Avatar 3 nos cinemas.

Os efeitos especiais do filme ainda não estão finalizados, mas assim que forem completados, Cameron começaria a trabalhar nesta versão estendida para o serviço de streaming.

A nível de comparação, Avatar abriu a franquia com 2h e 41 minutos de duração e Avatar: O Caminho da Água foi ainda mais longo, com 3h e 12 minutos de duração.

Avatar 3 terá um novo narrador, elemento fogo e duas novas culturas.

Avatar: O Caminho da Água conquistou a crítica.

O que mais sabemos sobre Avatar 3?

Por enquanto, a história total do novo Avatar não foi revelada, embora o diretor James Cameron tenha confirmado que será sobre a família Sully e focará nas crianças.

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, bem como Champion, irão retornar aos seus respectivos papéis.

As filmagens de Avatar 3 estão 95% concluídas, e os roteiros dos próximos filmes também já foram finalizados, segundo o produtor Jon Landau.

“O que fizemos foi, antes de tudo, completar os quatro roteiros de Avatar 3, 4 e 5. O elenco os leu. Eles sabem para onde seus personagens vão. Filmamos 95% do terceiro filme. Temos um pouco que ainda precisamos pegar”, disse ele.

Avatar 3 estreia no dia 20 de dezembro de 2024.

