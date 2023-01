Avatar 3 terá elemento fogo e duas novas culturas

O filme Avatar 3 já é um dos mais aguardados de James Cameron, e o novo longa-metragem vai apresentar duas novas culturas e um elemento de fogo.

Com o sucesso de Avatar: O Caminho da Água, as sequências da franquia já estão garantidas, segundo o próprio diretor.

Durante entrevista ao Deadline no Critics Choice Awards, Cameron revelou alguns pontos da história do próximo filme da saga. O cineasta comentou que o fogo será o principal símbolo de Avatar 3, e que mostrará as culturas de Omaticaya e Metkayina.

“O fogo tem um propósito simbólico no filme e há uma cultura que gira especificamente em torno desse conceito. Isso provavelmente está dizendo muito enquanto falamos ”, disse ele.

“Você vai conhecer duas culturas completamente novas no próximo filme. Conhecemos o Omaticaya, conhecemos o Metkayina, e você conhecerá duas novas culturas no próximo filme, e meio que viajará um pouco mais livremente pelo mundo de Pandora para lugares diferentes”, concluiu.

Avatar: O Caminho da Água conquistou a crítica.

Avatar 3 terá reviravolta chocante e ainda mais culturas dos Na’vi

Com o lançamento de Avatar: O Caminho da Água nos cinemas, muitos fãs querem saber como será Avatar 3. A aguardada continuação de James Cameron terá uma reviravolta chocante e ainda mais culturas dos Na’vi.

Em entrevista recente, o ator Jack Champion comentou qual foi sua primeira reação ao ler o roteiro do terceiro filme da famosa franquia.

O astro, que possui grandes expectativas, disse ter ficado chocado com a história, e comentou que é ainda melhor que o segundo longa. Segundo ele, Avatar 3 promete dar mais profundidade aos personagens.

“Fiquei muito chocado com Avatar 3. Basta fazer uma curva fechada para a esquerda, e isso não é uma coisa ruim. Você acha que sabe para onde está indo, mas aí vem uma bola de demolição. Então você fica tipo: ‘nossa, nunca pensei que isso teria acontecido’”, disse ele.

“Você também vê mais regiões de Pandora e é apresentado a mais culturas. Então eu acho que é ainda melhor do que Avatar 2. Coletivamente, cada um deles ficará melhor”, concluiu.

Avatar 3 estreia no dia 20 de dezembro de 2024. Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

