Avatar 3: Tudo o que sabemos sobre a continuação de O Caminho da Água

Com o lançamento de Avatar: O Caminho da Água, muito se discute sobre Avatar 3, a continuação que os fãs tanto querem ver. Porém, o que se sabe sobre o novo filme? Desvendamos algumas coisas do novo longa-metragem de James Cameron.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Continua depois da publicidade

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo tudo o que sabemos sobre Avatar 3, a aguardada sequência de Avatar: O Caminho da Água; confira (via Polygon).

Qual a história do novo filme?

Por enquanto, a história total do novo Avatar não foi revelada, embora o diretor James Cameron tenha confirmado que será sobre a família Sully e focará nas crianças.

É possível que o longa, que tem o suposto título de Avatar: The Seed Bearer, possa continuar a campanha de Jake e o povo Na’vi.

As filmagens de Avatar 3 estão 95% concluídas, e os roteiros dos próximos filmes também já foram finalizados, segundo o produtor Jon Landau.

“O que fizemos foi, antes de tudo, completar os quatro roteiros de Avatar 3, 4 e 5. O elenco os leu. Eles sabem para onde seus personagens vão. Filmamos 95% do terceiro filme. Temos um pouco que ainda precisamos pegar”, disse ele.

Avatar 2 terá direção de James Cameron

Quem está no elenco de Avatar 3?

O elenco terá o retorno de vários astros da franquia, como os protagonistas de Avatar 1 e 2, Zoe Saldaña e Sam Worthington.

Stephen Lang e Sigourney Weaver, possivelmente, também devem retornar em Avatar 3 aos seus respectivos papéis de Miles Quaritch e Dr. Grace Augustine.

As duas grandes novidades são David Thewlis, astro de Mulher-Maravilha e Harry Potter, que interpretará Peylak e Michelle Yeoh, de Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, como Dr. Karina Mogue.

Quando Avatar 3 será lançado?

O novo filme da franquia Avatar vai demorar um pouco para chegar, com a saga sendo finalizada somente em 2028 com Avatar 5.

Por enquanto, a data de Avatar 3, caso não seja adiado ou antecipado está para chegar aos cinemas no dia 20 de dezembro de 2024.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.