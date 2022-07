Avatar 4 e 5 pode ter novo diretor; entenda

A franquia Avatar vai se expandindo, e o quarto e quinto filme podem ter um novo diretor.

Em recente entrevista, James Cameron, que dirigiu o primeiro em 2009 e vai voltar para o segundo, diz que os filmes o cansam um pouco. Ele vem montando uma grande franquia nos cinemas (via CBR).

“Os filmes Avatar em si são meio que me consomem… Tenho algumas outras coisas que estou desenvolvendo também que são empolgantes”, disse ele.

Segundo ele, um novo diretor poderia assumir após o terceiro filme, para que Cameron ainda consiga desenvolver outras histórias.

“Eventualmente, com o tempo, não sei se é depois do três ou quatro, quero passar o bastão para um diretor em quem confio para assumir”, revelou Cameron. “Assim, eu posso fazer outras coisas que também me interessem. Ou talvez não. Não sei.”

Cameron, no entanto, não revelou nenhum nome possível que possa assumir como codiretor, e nem mesmo confirmou se vai acontecer. Ainda dependerá da permissão da Disney, após indicação do cineasta.

Diretor revela pressão para fazer sequência

James Cameron, recentemente, revelou que teve de pensar muito para fazer uma sequência, pois o primeiro tinha sido um sucesso gigantesco e revolucionário para a época.

“Eu tive que pensar muito se eu queria fazer outro filme de Avatar”, comentou. “Quando você faz algo que tem sido tão transcendente em termos de sucesso, você realmente quer tentar fazer isso de novo?”

O cineasta disse que há muita pressão em fazer uma sequência, e ficou dois anos decidindo se faria ou não, antes de acertar um acordo.

“Há muita pressão sobre isso. Eu pensei sobre isso por uns bons dois anos antes de finalmente fazermos um acordo”, explicou.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.