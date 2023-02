Avatar: James Cameron tem resposta interessante sobre série de TV

Após o lançamento de Avatar: O Caminho da Água, o diretor James Cameron agora está focado nos próximos filmes da saga. Mas isso não significa que ele vai descartar uma série de TV baseada em Avatar.

Questionado sobre isso pelo Los Angeles Times, o cineasta respondeu:

“No momento, não fazem sentido os gastos para colocar nenhum de nossos personagens principais em computação gráfica na TV”, disse ele, abrindo portas para esta possibilidade no futuro.

“Mas o custo dessas coisas cairá progressivamente à medida que introduzimos máquinas que vão se aprofundar no conhecimento dos processos e se tornarem mais automatizadas. Me pergunte novamente [sobre a série] em cinco anos”, concluiu.

Avatar 2 já está em cartaz nos cinemas

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) está em exibição nos cinemas.

