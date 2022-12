Avatar: O Caminho da Água é criticado por indígenas; entenda

O filme Avatar: O Caminho da Água, que já bateu a marca de 1 bilhão de dólares na bilheteria, volta a ser criticado por conta de romantizar a colonização, e agora por indígenas.

Após ser duramente criticado por críticos, o filme voltou a ser envolvido na mesma polêmica, e sobre apropriação indígena.

Continua depois da publicidade

A presidente da IllumiNative, Crystal Echo-Hawk, não poupou comentários negativos acerca do assunto, dizendo que Cameron contava através do olhar de um homem branco a história da colonização (via CBR).

“James Cameron pode estar contando essa história de colonização, mas ele está contando através das lentes de um homem branco”, disse ela.

A crítica de cinema Rhonda Lucy, fundadora do Toronto Indigenous Filmmakers Collective, revelou que não irá ver o filme por conta de romantizar a colonização.

“Por que eu iria querer pagar a pequena quantia de dinheiro que ganho para entregar a uma enorme máquina de fazer dinheiro para pagá-los para me mostrar mágoa e dor que estão apenas vidradas? Quero ver nosso pessoal deixar tudo isso no poeira e dizer: ‘Nós fizemos o nosso'”, comentou ela.

James Cameron rebate os comentários negativos

O cineasta indígena Adam Piron revelou que planeja assistir ao filme, mas criticou a ideia de diretores brancos mostrando sua visão sobre os nativos americanos.

“Esse é um exemplo de cineastas brancos projetando suas próprias ideias de indígena na tela, em vez de envolver os próprios indígenas. Tudo o que resta mais com esses filmes está o desejo não indígena de ser indígena ou de ter algum tipo de conexão com os indígenas”, comentou ele.

James Cameron, diretor do filme, rebateu às críticas, e explicou sua visão sobre abordar o assunto em seu novo longa-metragem.

“Não cabe a mim, falando de uma perspectiva de privilégio branco, se você quiser, dizer a eles que eles estão errados. Tem validade. É inútil para mim dizer que nunca foi minha intenção. O importante é ouvir e ser sensível aos problemas que as pessoas têm”, disse o cineasta.

Avatar: O Caminho da Água está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.