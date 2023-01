Avatar: O Caminho da Água mudou gênero de vilão durante seu desenvolvimento

Foram divulgadas (via The Direct) artes conceituais de Avatar: O Caminho da Água, que mostram a troca de gênero de General Ardmore durante o processo de desenvolvimento do filme.

Em certo momento, Ardmore, vivido por Edie Falco no filme, seria um homem. A arte mostra o personagem em um exoesqueleto robótico liderando Quaritch e as outras tropas para Bridgehead, a cidade recém-construída pelos humanos em Pandora.

Confira:

Arte conceitual de Avatar: O Caminho da Água

Arte conceitual de Avatar: O Caminho da Água

Avatar: O Caminho da Água se tornou a sexta maior bilheteria de todos os tempos.

Recentemente foram divulgadas novas informações sobre Avatar 3, incluindo um novo narrador e novas culturas que serão introduzidas.

Cena de Avatar: O Caminho da Água

O que sabemos sobre Avatar 3?

Por enquanto, a história total do novo Avatar não foi revelada, embora o diretor James Cameron tenha confirmado que será sobre a família Sully e focará nas crianças.

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, bem como Champion, irão retornar aos seus respectivos papéis.

As filmagens de Avatar 3 estão 95% concluídas, e os roteiros dos próximos filmes também já foram finalizados, segundo o produtor Jon Landau.

“O que fizemos foi, antes de tudo, completar os quatro roteiros de Avatar 3, 4 e 5. O elenco os leu. Eles sabem para onde seus personagens vão. Filmamos 95% do terceiro filme. Temos um pouco que ainda precisamos pegar”, disse ele.

Avatar 3 estreia no dia 20 de dezembro de 2024. Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

