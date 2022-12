Avatar: O Caminho da Água não cumpre meta na bilheteria; Franquia está em risco?

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) chegou aos cinemas e está em primeiro lugar nas bilheterias de inúmeros países, mas ele não arrecadou o esperado. Isso quer dizer que a franquia está em risco? Veremos agora.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

O novo filme de James Cameron ganhou o coração da crítica especializada, garantindo 78% de aprovação no Rotten Tomatoes, além de uma sólida bilheteria de estreia.

Revelamos abaixo como ainda é cedo para dizer qualquer coisa alarmante sobre Avatar: O Caminho da Água em relação à bilheteria.

Franquia Avatar ainda não está em risco

Avatar: O Caminho da Água arrecadou cerca de US$ 134 milhões em seu fim de semana de estreia nos EUA e US$ 301 milhões no resto do mundo.

O filme é um dos mais caros da história do cinema moderno. O criador da franquia e diretor, James Cameron, disse que precisava arrecadar US$ 2 bilhões para começar a lucrar.

Avatar: O Caminho da Água foi inicialmente projetado para arrecadar até US$ 170 milhões e US$ 525 milhões mundialmente, portanto, ele ficou abaixo do previsto. Mas esse é o fim do mundo para os Na’vi?

A resposta é não.

O primeiro Avatar permaneceu nos cinemas por 34 semanas nos EUA. Em 1º lugar na bilheteria por 7 semanas (via Box Office Mojo). A maior parte do dinheiro arrecadado veio nas 14 primeiras semanas.

O que definirá o sucesso – ou fracasso – da continuação é quanto tempo ela consegue permanecer em primeiro lugar nas bilheterias.

Não é tarefa fácil hoje em dia com o streaming e a Disney vai precisar segurar o lançamento da obra no Disney+ para maximizar o lucro, mas é possível que Avatar 2 ainda chegue ao patamar do primeiro em arrecadação.

As estimativas de longo prazo para o sucesso de Avatar: O Caminho da Água mostram uma perspectiva otimista – 20% das pré-vendas são para sessões após o primeiro fim de semana, informou o Deadline, multidões acima dos 5% de pré-vendas futuras para um filme médio da Marvel.

Avatar: O Caminho da Água já está em exibição nos cinemas brasileiros.

