Avatar: O Caminho da Água reaproveita técnica do filme Tubarão

Avatar: O Caminho da Água já é uma sequência de sucesso, garantindo uma continuação, Avatar 3, com o diretor James Cameron. Além de expandir a franquia, o segundo filme ainda reaproveita a ideia de Tubarão, clássico longa dirigido por Steven Spielberg.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Comandado por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo a cena que Avatar: O Caminho da Água conseguiu se espelhar em Tubarão, filme de 1975; confira (via CBR).

Cena de caça dos tulkuns lembra a caça de Quint ao tubarão

Enquanto o coronel Miles Quaritch persegue Jake Sully e sua família, agora como um Na’vi, ele se junta a um navio baleeiro para caçar tulkuns.

O objetivo do coronel é colher suas enzimas cerebais, que são usados para criar produtos de antienvelhecimento para os humanos. Os caçadores apenas coletam enzimas e deixam a carcaça apodrecer.

A técnica vem direto do filme Tubarão, justamente de Quint, o caçador de tubarões contratado pelo xerife Brody para matar o grande tubarão branco.

Quint usa uma técnica especializada na caça ao tubarão, envolvendo o uso de barris cheios de gás que flutua na água. Esses barris arrastam os animais para a superfície, para que seja mais fácil de arpoá-los e matá-los.

Os caçadores de tulkun possuem uma técnica bastante semelhante. Eles arpoam as criaturas e lançam balões infláveis, que arrastam a criatura para a superfície, e assim fica mais fácil de matar em um ponto onde a pele mais grossa não protege mais.

No entanto, a grande diferença entre um tubarão e tulkun é que os tulkuns são criaturas sencientes, capazes de criar bons relacionamentos com os nativos. Ou seja, não são criaturas destrutivas, que provocam mortes brutais como o tubarão no filme Tubarão.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

