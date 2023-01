Avatar: O Caminho da Água repete recorde do filme original na bilheteria dos EUA

O filme Avatar: O Caminho da Água é um grande sucesso, e repete o recorde do longa original na bilheteria dos Estados Unidos.

Batendo a bilheteria de Star Wars: O Despertar da Força e passando os US$ 2 bilhões de dólares, a continuação está fazendo mais dinheiro, se tornando a quarta maior bilheteria do cinema.

O segundo filme vai arrecadar US$ 15,7 milhões, aumentando a bilheteria doméstica para um total de US$ 620,5 milhões (via ComicBook).

É o sétimo fim de semana consecutivo que o filme acaba estando no topo das bilheterias, tornando-se o primeiro longa a fazer isso desde Avatar.

Por enquanto, na bilheteria, apenas Avatar, Vingadores: Ultimato, Titanic, nessa respectiva ordem, estão na frente de Avatar: O Caminho da Água.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Mais sobre Avatar 2

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

