Avatar: O Caminho da Água se torna o 6º filme a ultrapassar US$ 2 bilhões

Após seis semanas de seu lançamento, Avatar: O Caminho da Água ultrapassou a bilheteria de US$ 2 bilhões e se tornou o sexto filme na história a atingir essa marca. As informações são da Disney.

Avatar: O Caminho da Água agora se junta a um seleto clube que inclui os filmes Avatar (US$ 2.9 bilhões), Vingadores: Ultimato (US$ 2.79 bilhões), Titanic (US$ 2.2 bilhões), Star Wars: O Despertar da Força (US$ 2.069 bilhões) e Vingadores: Guerra Infinita (US$ 2.04 bilhões).

O longa de James Cameron, além de ser o primeiro filme desde o início da pandemia a passar os US$ 2 bilhões, também é a sexta maior bilheteria de todos os tempos com US$ 2,024 bilhões.

Com isso, Cameron é responsável por três das seis maiores bilheterias e o único diretor com três filmes que alcançaram US$ 2 bilhões.

Avatar: O Caminho da Água no momento arrecadou US$ 598 milhões nos EUA e fez US$ 1,4 bilhão no mercado internacional.

Recentemente foram divulgadas novas informações sobre Avatar 3, incluindo um novo narrador e novas culturas que serão introduzidas.

O que sabemos sobre Avatar 3?

Por enquanto, a história total do novo Avatar não foi revelada, embora o diretor James Cameron tenha confirmado que será sobre a família Sully e focará nas crianças.

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, bem como Champion, irão retornar aos seus respectivos papéis.

As filmagens de Avatar 3 estão 95% concluídas, e os roteiros dos próximos filmes também já foram finalizados, segundo o produtor Jon Landau.

“O que fizemos foi, antes de tudo, completar os quatro roteiros de Avatar 3, 4 e 5. O elenco os leu. Eles sabem para onde seus personagens vão. Filmamos 95% do terceiro filme. Temos um pouco que ainda precisamos pegar”, disse ele.

Avatar 3 estreia no dia 20 de dezembro de 2024. Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

