Babilônia: Conheça o novo filme com Brad Pitt e Margot Robbie

Com direção de Damien Chazelle (La La Land: Cantando Estações), Babilônia está prestes a estrear no Brasil! Aclamado pela crítica especializada, o filme é ambientado no final da década de 1920, em meio à transição do cinema mundo para o falado. O estrelado elenco do longa conta com astros como Brad Pitt (Era Uma Vez em Hollywood) e Margot Robbie (Eu, Tonya).

Babilônia estreou nos Estados Unidos em 15 de dezembro de 2022, não demorando a ganhar o coração da imprensa. O filme recebeu muitos elogios por sua fotografia, trilha sonora, história e performances do elenco.

Continua depois da publicidade

Além disso, o longa foi indicado a 5 categorias do Globo de Ouro, vencendo a de Melhor Trilha Sonora. Infelizmente, Babilônia falhou em chamar a atenção do público, garantindo até o momento uma mísera bilheteria de 15 milhões de dólares (com orçamento de 80 milhões).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Babilônia no Brasil; confira!

Conheça a escandalosa história de Babilônia

No centro da trama de Babilônia está a transição entre os filmes mudos e o cinema falado, que aconteceu em meados da década de 1920.

Em meio a esse complexo (e inovador) cenário, o longa de Damien Chazelle acompanha a história de vários personagens diferentes.

“Decadência, depravação e excesso ultrajante levam à ascensão e queda de vários sonhadores ambiciosos na Hollywood dos anos 1920”, afirma a sinopse oficial do longa.

Um dos principais focos do longa é a história de Nellie LaRoy (a personagem de Margot Robbie), uma estrela do cinema que, após protagonizar sucessos de bilheteria, migra com sucesso de um meio cinematográfico para outro, enxergando grandes oportunidades no período da transição.

No entanto, nem todos os atores têm a mesma sorte, e Babilônia também conta a história de várias figuras que falharam no processo.

Elenco de Babilônia tem Margot Robbie, Brad Pitt e outras estrelas

Um dos maiores trunfos de Babilônia é seu elenco de estrelas, que conta com alguns dos atores e atrizes mais aclamados da atualidade.

Margot Robbie, de Eu, Tonya e Aves de Rapina, vive Nellie LaRoy, uma atriz que encontra fama, sucesso e admiração em Hollywood.

Diego Calva (Narcos: México) é Manuel ‘Manny’ Torres, um assistente de direção que deseja se destacar na indústria cinematográfica.

Brad Pitt, de filmes como Trem-Bala e Era Uma Vez em Hollywood, interpreta Jack Conrad, um astro do cinema mudo conhecido por suas festas extravagantes.

Jean Smart, vencedora do Emmy pela série Hacks, é Elinor St. John, uma colunista sensacionalista que noticia as principais fofocas de Hollywood.

Tobey Maguire, o Homem-Aranha dos filmes de Sam Raimi, vive James McKay, um influente gangster.

O elenco principal de Babilônia é completado por Li Jun Li (Wu Assassins) como Lady Fay Zhu, uma cantora de cabaré sino-americana que também escreve intertítulos para filmes.

Também integram o elenco de Babilônia os atores Jovan Adepo (Watchmen), Lukas Haas (As Viuvas), Max Minghella (The Handmaid’s Tale), Katherine Waterston (Michael Clayton), Phoebe Tonkin (The Originals) e Flea (o baixista da banda Red Hot Chilli Peppers).

Data de estreia de Babilônia no Brasil

Babilônia estreia no Brasil nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Os brasileiros já podem comprar os ingressos para as sessões no país inteiro.

Confira abaixo o trailer legendado de Babilônia!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.