Babylon: Tobey Maguire se torna Charlie Chaplin; veja

O novo filme com o astro da Marvel, Tobey Maguire, Babylon, ganhou suas primeiras imagens revelando o ator como Charlie Chaplin.

Com um elenco de peso, incluindo Margot Robbie e Brad Pitt, o novo filme de Damien Chazelle é um dos mais aguardado do ano.

Babylon verá Maguire viver o comediante icônico, Chaplin, no começo de sua carreira. A trama vai detalhar a transição do cinema mudo para o cinema falado (via MovieWeb).

Algumas fotos mostram os personagens de Pitt e Robbie, em um super elenco que ainda terá Olivia Wilde, Spike Jonze, Eric Roberts, Jeff Garlin, e muitos outros.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre Babylon

O diretor Damien Chazelle já conquistou o público por filmes como Whiplash e La La Land. Babylon é sua próxima tentativa de chegar ao Oscar.

Seu novo filme, Babylon, é um drama de época ambientado na Idade de Ouro de Hollywood, durante o final dos anos 1920, década marcada pela chegada do som nos cinemas.

Com Tobey Maguire e Brad Pitt liderando o elenco, o filme ainda será estrelado por Margot Robbie, Diego Calva e Li Jun Li.

Babylon será lançado em 6 de janeiro de 2023.

