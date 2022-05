Bad Boys 4 ainda vai acontecer com Will Smith? Sony responde

Em entrevista com o Deadline, o presidente da Sony, Tom Rothman, negou que Bad Boys 4 tenha sido cancelado ou mesmo engavetado por conta da polêmica do tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022.

O executivo disse que o projeto continua em desenvolvimento. Além disso, expressou que acredita sinceramente no pedido de desculpas de Will Smith.

“Isso está impreciso. Esse filme ainda está em desenvolvimento. Foi uma coisa muito infeliz que aconteceu, e eu não acho que eu esteja no lugar de comentar sobre esse assunto.”

“Mas eu posso dizer que conheço Will Smith há muitos anos e eu sei que ele é uma boa pessoa. Foi um exemplo de uma pessoa muito boa passando por um momento muito ruim, na frente do mundo.”

“Eu acredito em seu pedido de desculpas e em seu arrependimento. Também acredito em perdão e redenção.”

Por enquanto, ainda não há uma previsão de lançamento para Bad Boys 4, com Will Smith e Martin Lawrence.

