Bad Boys 4: Eric Dane, de Euphoria, será o vilão do filme

Eric Dane foi confirmado no elenco de Bad Boys 4, informa o Deadline. Ele se junta a Will Smith, Martin Lawrence e Vanessa Hudgens, previamente anunciada no elenco.

Adil El Arbi e Bilall Fallah estão retornando para dirigir a partir de um roteiro de Chris Bremner, que vê o elenco de Bad Boys 3, incluindo Paola Núnez, Vanessa Hudgens e Alexander Ludwig, retornando para a quarta parte.

Espera-se que Dane interprete o vilão no filme, conforme o Deadline. O ator é mais conhecido por seus papéis em Euphoria e Grey’s Anatomy.

Ele foi indicado ao Hollywood Critics Association TV Award de 2022 ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em série dramática.

Bad Boys para sempre foi um grande sucesso de bilheteria

O sucesso de Bad Boys 3

O terceiro filme da franquia, intitulado Bad Boys para Sempre, arrecadou 426,5 milhões de dólares mundialmente.

O sucesso do filme, depois de 17 anos do seu anterior foi o necessário para a confirmação do quarto filme.

Na aventura os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam para derrubar o líder de um cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento de polícia de Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas.

Bad Boys para Sempre está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.