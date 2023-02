Bambi vai ganhar filme de terror após Ursinho Pooh

Winnie The Pooh: Blood and Honey, filme de terror do Ursinho Pooh, dará início a um universo cinematográfico, conforme o diretor Rhys Frake-Waterfield. Aparentemente, Bambi é o próximo a ganhar um longa-metragem sangrento.

Frake-Waterfield, anunciou planos para continuar sua versão “distorcida” do amado ursinho de pelúcia de A. A. Milne e E. H. Shepard em um universo cinematográfico compartilhado de adaptações igualmente horripilantes de outras histórias infantis.

Continua depois da publicidade

Isso Bambi e outras obras que entraram em domínio público. Frake-Waterfield faz sua estreia na direção, com Ursinho Pooh e Leitão entrando em uma fúria assassina após o abandono por seu amigo, Christopher Robin, depois que ele começa a faculdade.

O diretor entra na onda de universos compartilhados, como o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e pretende trazer mais histórias de terror, conforme disse ao The Hollywood Reporter.

“A ideia é que vamos tentar imaginar que eles estão todos no mesmo mundo, para que possamos ter crossovers. As pessoas têm enviado mensagens dizendo que realmente querem ver Bambi versus Pooh. Há muitas outras ideias por aí que não estão ligadas à Disney, muitos contos de fadas antigos e lendas urbanas, conceitos que são sinônimos à infância, e são eles que eu quero construir em uma realidade alternativa distorcida”, disse o diretor.

Mais sobre Winnie The Pooh: Blood and Honey

“Os dias de aventuras e diversão chegaram ao fim, pois Christopher Robin, agora um jovem, deixou o Ursinho Pooh e Leitão para se defenderem sozinhos. Com o passar do tempo, sentindo raiva e abandonados, os dois se tornam selvagens”, diz a sinopse.

“Depois de sentir o gosto por sangue, Ursinho Pooh e Leitão partem para encontrar uma nova fonte de comida. Não demora muito para que sua fúria sangrenta comece”, conclui a sinopse.

Com a direção de Rhys Frake-Waterfield, com o roteiro escrito pelo próprio cineasta.

O elenco do filme conta com Amber Doig-Thorne, Natasha Tosini, Craig David Dowsett, May Kelly, entre outros nomes.

Winnie The Pooh: Blood and Honey estreia em 15 de fevereiro nos cinemas dos Estados Unidos.

