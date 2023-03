Barbie é expulsa da Barbielândia no filme live-action

Foi divulgada a primeira sinopse do filme live-action de Barbie, estrelado por Margot Robbie.

“Uma boneca que vive na Barbielândia é expulsa por não ser perfeita o suficiente e parte em uma aventura no mundo real”, diz a sinopse.

Além de Robbie, o elenco conta com Ryan Gosling (La La Land) e Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) como duas versões do Ken; Will Ferrell como o CEO da companhia de brinquedos; e ainda America Ferrera (Ugly Betty), Kate McKinnon (Caça-Fantasmas), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalipse) e Emma Mackey (Sex Education).

Margot Robbie como Barbie

O live-action de Barbie tem direção de Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres. Ela também escreveu o roteiro ao lado de Noah Baumbach, de História de um Casamento.

Barbie estreia em 20 de julho no Brasil.

