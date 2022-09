Barbie: Estrela de Sex Education indica um filme inesperado

Uma das atrizes de Sex Education indicou que Barbie é um filme muito inesperado, e uma boa comédia.

Com as estrelas Margot Robbie como Barbie, e Ryan Gosling como Ken, o longa-metragem da boneca mais famosa do mundo será lançado apenas em 2023.

Emma Mackey, que não teve seu papel revelado, revelou que o filme é muito inesperado em diversos aspectos, e se disse muito animada. A atriz ainda indicou que há mais comédia, e comentou o que achou de sua experiência no projeto (via ScreenRant).

“É muito inesperado em muitos aspectos. Acho que as pessoas vão ter uma ideia do filme, e não acho que vai ser isso. Vai ser uma surpresa. Estou realmente animada”, disse ela.

“E é uma comédia, graças a Deus. Sem choro neste filme! Foi ótimo fazer comédia pura – uma comédia americana também”, comentou a atriz.

Mais sobre Barbie

Como os personagens principais, teremos Margot Robbie (Aves de Rapina) como Barbie e Ryan Gosling (La La Land: Cantando Estações) como Ken.

O resto do elenco conta com os seguintes nomes: America Ferrera (Ugly Betty), Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Kate McKinnon (Caça-Fantasmas), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalipse) e Emma Mackey (Sex Education).

Todos esses outros atores não tiveram seus papéis divulgados.

O live-action de Barbie terá direção de Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres. Ela também escreveu o roteiro ao lado de Noah Baumbach, de História de um Casamento.

O live-action de Barbie é um projeto da Warner Bros, embora inicialmente tenha sido desenvolvido pela Sony.

O lançamento está marcado para 21 de julho de 2023.

