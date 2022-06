Barbie: Margot Robbie e Ryan Gosling com roupas chocantes em novas fotos

Margot Robbie e Ryan Gosling apareceram em novos fotos do set de Barbie com roupas chocantes.

As estrelas do filme da mais famosa boneca infantil do mundo, foram destaques em imagens dos bastidores, revelando um visual bem diferente dos personagens (via ComicBook).

Os figurinos parecem ser uma homenagem direta à Barbie “Hot Skatin'” da década de 1990, misturando o rosa com neon.

Ryan Gosling interpretará Ken, e após sua primeira imagem ter sido divulgada, gerou vários memes na Internet.

As filmagens de Barbie, novo filme da Warner Bros., estão em andamento.

Veja as fotos, abaixo.

Mais sobre Barbie

Como os personagens principais, teremos Margot Robbie (Aves de Rapina) como Barbie e Ryan Gosling (La La Land: Cantando Estações) como Ken.

O resto do elenco conta com os seguintes nomes: America Ferrera (Ugly Betty), Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Kate McKinnon (Caça-Fantasmas), Alexandra Shipp (X-Men: Apocalipse) e Emma Mackey (Sex Education).

Todos esses outros atores não tiveram seus papéis divulgados.

O live-action de Barbie terá direção de Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres. Ela também escreveu o roteiro ao lado de Noah Baumbach, de História de um Casamento.

O live-action de Barbie é um projeto da Warner Bros., embora inicialmente tenha sido desenvolvido pela Sony.

O lançamento está marcado para 21 de julho de 2023.

