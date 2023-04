Barbie quase teve Anne Hathaway no lugar de Margot Robbie

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, Barbie estreia em julho, com direção de Greta Gerwig e Margot Robbie no papel titular. O que muitos fãs não sabem é que, até chegar aos cinemas, o filme passou por um longo e árduo caminho – no qual Anne Hathaway quase foi escolhida como a intérprete da protagonista.

“Depois de ser expulsa da Barbielândia por ser uma boneca ‘menos do que perfeita’, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade”, diz a sinopse oficial de Barbie.

Além de Margot Robbie (Eu, Tonya), o elenco de Barbie conta com astros e estrelas como Ryan Gosling (La La Land), Emma Mackey (Sex Education), Issa Rae (Insecure), Simu Liu (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis), Will Ferrell (O Âncora) e Helen Mirren (Hobbs & Shaw).

Enquanto Barbie não chega aos cinemas, confira abaixo como o filme quase teve Anne Hathaway no lugar de Margot Robbie; confira! (via Looper)

Anne Hathaway e Amy Schumer quase interpretaram a Barbie nos cinemas

É até difícil imaginar o filme Barbie sem Margot Robbie no papel principal! Como o trailer do longa já demonstra, a atriz está completamente natural no papel da boneca.

Antes de escolher Margot Robbie como a protagonista e Greta Gerwig como diretora, o filme da Barbie viveu uma intensa jornada de mais de 10 anos.

A Mattel – empresa que produz a Barbie – tenta adaptar a história da boneca desde 2009. Inicialmente, a companhia assinou contrato com a Universal Pictures, mas a parceria foi infrutífera.

5 anos depois, a empresa firmou negócio com a Sony. Na época, com um roteiro já produzido, o estúdio escolheu a atriz e comediante Amy Schumer para o papel principal. Porém, em 2017, a humorista deixou o projeto citando “conflitos de agenda”.

Em 2022, em um papo com o The Hollywood Reporter, Schumer desmentiu a afirmativa anterior, dizendo que o abandono do projeto foi motivado, principalmente, por diferenças criativas com o time da Sony.

Após a saída de Amy Schumer, a Sony escolheu Anne Hathaway para assumir o papel da Barbie. No entanto, após vários atrasos e adiamentos, o projeto foi arquivado.

Finalmente, após anos de reviravoltas nos bastidores, o contrato da Sony com a Mattel chegou ao fim. A partir daí, a empresa não demorou a firmar uma nova parceria com a Warner Bros – e desta vez, o estúdio anunciou Margot Robbie no papel de Barbie e Greta Gerwig na direção do longa.

Ao que tudo indica, de acordo com entrevistas prévias do elenco, o estúdio deu grande liberdade à cineasta na adaptação da história – o que é comprovado pelo teor original e criativo do primeiro trailer.

No Brasil, Barbie estreia nos cinemas em 20 de julho.

