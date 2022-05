Barbie: Simu Liu revela como é atuar neste filme

Simu Liu, que protagonizou Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, é um dos astros a se juntarem a Margot Robbie no filme Barbie, que estreia em 2023 nos cinemas.

O ator sino-canadense conversou com a EW recentemente para promover seu novo livro de memórias, When We Were Dreamers, mas não deixou de falar sobre o seu próximo filme, que está atualmente sendo filmado.

Ele não entrou em detalhes, mas disse que o longa dirigido por Greta Gerwig é “cheio de vida” e que as gravações o fazem esquecer que se trata de um trabalho, de tão divertido que é.

Em suas palavras: “A estética do filme é tão vibrante e cheia de vida. Imagine aparecer naquele set todos os dias com um monte de amigos, tipo, ‘Ótimo, deixe a música!’. Estamos dançando, e então você sai de um dia de 12 horas [de trabalho] e pensa: ‘Eu realmente fui trabalhar hoje? Ou apenas saí com meus amigos?'”

Simu Liu também aproveitou a oportunidade para elogiar a diretora de Barbie e dizer que o filme é muito bom, ainda que não entre em detalhes: “Greta é uma cineasta tão especial, e não é nenhum segredo que reunimos um dos elencos mais legais que existem. Mal posso esperar para ver tudo e para o mundo vê-lo. Porque eu sei que há muitos pontos de interrogação!”.

“Todo mundo fica tipo, ‘O que é esse filme da Barbie?’. Quando as pessoas dizem ‘filme da Barbie’, elas sentem que sabem como vai ser. Mas com cada anúncio de elenco e o anúncio de Greta Gerwig, acho que estamos levantando muitas sobrancelhas. Mas sem revelar nada sobre o roteiro, vou apenas dizer que é uma das melhores coisas que já li.”, finaliza.

Além de Simu Liu e Margot Robbie, o filme Barbie conta também com Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera e Emerald Fennell em seu elenco.

Barbie deve chegar aos cinemas em julho de 2023.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.