Baseada em eventos reais? A história por trás de A Caminho do Verão

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, A Caminho do Verão se tornou um dos dramas românticos mais populares da plataforma. O filme garante posições de destaque no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. Muitos fãs terminaram a trama com a mesma dúvida: a história de Auden e Eli é baseada em eventos reais?

O elenco de A Caminho do Verão é liderado por Emma Pasarow e Belmont Cameli, contando também com Andie MacDowell, Kate Bosworth e Dermot Mulroney.

“No verão antes da faculdade, a estudiosa Auden conhece o misterioso Eli, que a ensina a levar uma vida mais leve e despreocupada”, afirma a sinopse oficial do longa.

Explicamos abaixo tudo que os fãs da Netflix precisam saber sobre as inspirações de A Caminho do Verão; confira.

A Caminho do Verão é baseado em uma história real?

A Caminho do Verão não é baseado em uma história real. Na verdade, o longa se inspira em um livro homônimo, escrito por Sarah Dessen.

Entretanto, eventos da vida da autora influenciaram a produção da história de Auden e Eli.

O interesse de Eli por bicicletas, por exemplo, foi inspirado por Jay, o marido de Sarah Dessen na vida real.

Enquanto a autora estava escrevendo a obra original, seu marido utilizava o quintal da casa para praticar emocionantes saltos com bicicletas.

Outras experiências de Sarah Dessen também inspiraram a caracterização da protagonista Auden.

“Andar de bicicleta é uma parte importante da infância de qualquer um. É uma espécie de ‘primeira liberdade’. Então, eu gostei muito da ideia dessa garota, que sempre foi cautelosa e séria, estar disposta a fazer papel de boba e aprender”, afirmou a escritora em uma entrevista.

Em outro papo com a imprensa, a autora também revelou como se parece com Auden, a personagem de Emma Pasarow no drama romântico.

“Sou muito parecida com a Auden de várias maneiras diferentes. Eu sou realmente perfeccionista. Gosto de fazer as coisas perfeitamente. Fico muito frustrada quando não sou bom em alguma coisa”, revelou a autora.

Em A Caminho do Verão, a madrasta de Auden – interpretada por Kate Bosworth – sofre com o choro constante do filho recém-nascido. Na vida real, Sarah Dessen passou por uma experiência parecida após o parto de seu primeiro bebê.

Um dos temas mais importantes de A Caminho do Verão é a aceitação de defeitos e falhas, o que também reflete a trajetória de Sarah Dessen na vida real.

“Eu já conheci muitas garotas assim, que são pressionadas a serem boas. A minha intenção era mostrar o ‘apelo do fracasso’ e como ele pode moldar a vida das pessoas”, explicou Dessen.

A Caminho do Verão já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.