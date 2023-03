Baseada em fatos reais? A história por trás de Esta Noite, Você Dorme Comigo

Produzido na Polônia, Esta Noite Você Dorme Comigo repetiu o sucesso de 365 DNI e se tornou um grande sucesso na Netflix. Dada a trama quente (e cheia de reviravoltas) do filme, os assinantes da plataforma querem saber: a história do longa é inspirada em eventos reais?

“Uma jornalista em um casamento morno precisa escolher entre o marido distante, mas amoroso, e um ex-namorado mais jovem que reaparece em sua vida”, diz a sinopse oficial de Esta Noite, Você Dorme Comigo na Netflix.

Continua depois da publicidade

Esse surpreendente filme de romance e drama tem Roma Gąsiorowska, Wojciech Zieliński e Maciej Musiał no elenco principal.

Mostramos abaixo se a trama de Esta Noite, Você Dorme Comigo é inspirada em uma história real; confira!

Trama de Esta Noite, Você Dorme Comigo é real na Netflix?

Esta Noite, Você Dorme Comigo estreou na Netflix no dia 1 de março de 2023. O longa não demorou nem 24 horas para aparecer no Top 10 do streaming.

Até o fechamento desta matéria, Esta Noite, Você Dorme Comigo é o segundo filme mais assistido da Netflix, superando sucessos como Fantasma e CIA e Lágrimas do Sol.

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, a trama de Esta Noite Você Dorme Comigo não é baseada em uma história real. A história do longa, na verdade, é completamente fictícia.

O filme é uma adaptação do livro polonês “Dzisiaj Spisz Ze Mną”, escrito pela autora Anna Szczypczynska.

O livro é o primeiro projeto publicado da autora, que antes de escrevê-lo, tinha um blog sobre estilo de vida, viagens e saúde.

Ela também passou um bom tempo trabalhando como jornalista antes de se tornar escritora em tempo integral.

O livro que inspira a trama do filme polonês Esta Noite Você Dorme Comigo foi publicado em 2018. O título em polonês pode ser traduzido, ao pé da letra, como “Esta Noite Você Está Dormindo Comigo”.

Para dar origem ao filme da Netflix, a trama foi adaptada pela roteirista Anna Janyska. A direção do filme ficou por conta de Robert Wichrowski.

Embora não seja inspirada em uma história real, o filme fala sobre a diferença de idade em relacionamentos, um tema muito importante na vida real.

Muitas vezes, mulheres que se relacionam com homens mais jovens são vistas como “patéticas e “desesperadas”. Dado o caráter patriarcal da sociedade, o mesmo não acontece com homens que se relacionam com mulheres mais jovens.

É uma balança com dois pesos e duas medidas – e nelas, as mulheres sempre saem no prejuízo. O longa faz muito sucesso por abordar esse conceito com intimidade e respeito.

Você pode assistir Esta Noite Você Dorme Comigo na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.