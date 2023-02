Baseada em fatos reais? A história por trás de Infiesto

Sucesso na Netflix, o filme Infiesto conta a história de dois policiais que, em meio à pandemia de Covid-19, tentam desvendar a verdade por trás de uma série de assassinatos. Dado o teor e a ambientação realista do filme, muitos fãs querem saber: a trama de Infiesto é baseada em eventos reais?

“Em meio aos desafios da pandemia do coronavírus, uma dupla de detetives vai atrás dos responsáveis por uma série de acontecimentos sinistros”, diz a sinopse de Infiesto na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco de Infiesto é liderado por Iria del Río (Elite, Visitor) e Isak Férriz (Abaixo de Zero, Giants).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Infiesto – veja se o filme é inspirado em uma história real!

Infiesto é inspirado em eventos reais na Netflix?

Diferentemente do que alguns fãs imaginam, a trama de Infiesto não é inspirada ou baseada em eventos reais. A história do filme, dessa forma, é completamente fictícia.

Para desenvolver a trama do longa, o diretor e roteirista Patxi Amezcua se inspirou em filmes como O Silêncio dos Inocentes e séries como True Detective.

O objetivo do cineasta era produzir um filme “pessoal”, que explora o estado psicológico de dois detetives enquanto eles protagonizam uma intensa investigação.

A trama e os personagens de Infiesto podem até ser fictícios, mas Amezcua fez questão de firmar a narrativa do filme na realidade. É por isso que muitos fãs se identificaram com essa trama autêntica.

O antagonista do filme, por exemplo, é claramente inspirado em líderes de seitas que, na vida real, orquestraram a morte de muita gente.

Entre esses líderes de seita, destacam-se Charles Manson (da infame Família Manson), Marshall Applewhite (do culto suicida Heaven’s Gate) e David Koresh (dos ‘davidianos’).

Outro aspecto do filme que é bastante fiel à realidade é a maneira como Infiesto trata da pandemia de Covid-19.

A trama explora, por exemplo, os efeitos da separação humana e do isolamento social no psicológico das pessoas. O personagem Samuel García, por exemplo, não consegue ver a mãe antes do enterro, devido aos protocolos de contenção da Covid.

Castro, por sua vez, é obrigada a ficar longe do parceiro Carlos, que é internado no hospital por complicações de saúde que surgem em decorrência da doença.

Finalmente, a cidade de Infiesto, onde o filme é ambientado, existe na vida real. O município é localizado na província de Astúrias, e sua localização desempenha um papel importantíssimo na trama do longa.

O diretor Paxti Amezcua afirmou que sempre foi fascinado por cidades cheias de minas e fábricas abandonadas. Por isso, ele escolheu Infiesto para ambientar o filme de suspense.

Você já pode conferir a trama de Infiesto no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.