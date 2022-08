Baseada em fatos reais? A história por trás de Um Marido Fiel, da Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Um Marido Fiel tem feito grande sucesso na plataforma. Com uma história intrigante – e repleta de reviravoltas – o filme não demorou a conquistar a audiência nacional. Quem já conferiu a trama quer saber: o longa dinamarquês é baseado em eventos reais?

“A linha tênue entre amor e ódio é colocada à prova quando uma mulher descobre a traição do marido e os dois tomam medidas extremas para conseguir o que querem”, afirma a sinopse oficial de Um Marido Fiel.

O longa conta com ótimas performances de Dar Salim (Game of Thrones) e Sonja Richter (Open Hearts) como os protagonistas Christian e Leonora.

Explicamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre as inspirações de Um Marido Fiel e a história por trás do filme.

Um Marido Fiel é inspirado em eventos reais na Netflix?

Para muitos espectadores, Um Marido Fiel é a “versão dinamarquesa de Garota Exemplar”. A premissa do filme realmente conta com semelhanças com a do aclamado suspense de David Fincher.

No entanto, diferentemente do que os fãs imaginam, Um Marido Fiel não é baseado em uma história real.

Por outro lado, o filme dinamarquês adapta para a Netflix o livro “Till Death Do Us Part” (Até que a Morte nos Separe), da escritora nórdica Anna Ekberg.

Na verdade, Anna Ekberg é o pseudônimo da dupla de escritores Anders Rønnow Klarlund e Jacob Weinreich.

“A alcunha nos dá a possibilidade de escrever de maneira mais profunda, já que podemos nos esconder sob outra identidade”, comentaram os autores sobre a escolha do pseudônimo.

Grande parte dos livros de “Anna Ekberg” fala sobre crimes passionais – e Até que a Morte nos Separe não é exceção.

Assim como o novo sucesso da Netflix, o livro acompanha a história de um casamento em ruínas que fica à beira o divórcio após um ato de infidelidade.

O livro, dessa forma, aborda a complicada natureza dos casamentos, principalmente quando os casais superam a fase da atração sexual.

“Em algum momento, você chega tão longe na vida, que talvez não haja muita coisa acontecendo no amor e na cama. E então, por que um precisa se sacrificar mais do que o outro no altar do casamento? A outra pessoa pode virar as costas, ou você é obrigado a lidar com essa questão em eventuais crises?”, questionaram os autores.

Na Netflix, Um Marido Fiel aborda questões muito importantes. No centro da trama, está a possibilidade de um divórcio.

A intenção dos autores era apresentar ao público as seguintes possibilidades: O que aconteceria se um ato de traição fosse revelado? E, ainda mais importante: como seria se, mesmo após a revelação do affair, o parceiro se negasse a desistir do casamento?

Para saber a resposta dessas perguntas, você deve assistir Um Marido Fiel na Netflix.

