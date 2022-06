Baseada em fatos reais? Veja de onde surgiu a história de Amor & Gelato

Amor & Gelato é o mais novo filme de romance para jovens adultos disponível na Netflix.

O longa acompanha “As aventuras e desventuras de Lina, jovem americana em busca de si mesma e das próprias raízes em Roma”, segundo a sinopse oficial.

O romance já é um sucesso de audiência na Netflix, e muitos espectadores ficaram se perguntando se o roteiro de Amor & Gelato é baseado em uma história real.

Descubra a verdade logo abaixo!

Amor & Gelato é baseado em uma história real?

Não, Amor & Gelato não é baseado em uma história real.

No entanto, o roteiro do filme é baseado em um livro best-seller de mesmo nome, escrito por Jenna Evans Welch. No Brasil, a obra é publicada pela Editora Intrínseca.

Em entrevista ao Publisher’s Weekly, Welch falou sobre suas inspirações para o livro: “Eu frequentei uma escola internacional em Florença e uma de minhas amigas cresceu em um cemitério americano, onde seu pai era o zelador. Meu amigo costumava correr entre as lápides todas as manhãs.”

Welch conta, ainda, que ela costumava tomar duas ou três bolas de gelato por dia durante seu primeiro verão na Toscana. Essa maravilha é uma obra do chef italiano Francesco Procopio Dei Coltelli, que introduziu o gelato ao seu Café Procope em Paris ainda nos anos de 1600.

Ela achou que as histórias de quando ela tinha 17 anos poderiam servir de base para um bom livro. Considerando o sucesso de Amor & Gelato nas livrarias e na Netflix, ela estava certa!

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.