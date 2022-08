Baseado em crime real, suspense assustador estreia na Netflix

Se você curte filmes de suspense, uma sugestão interessante acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Trata-se de A Maldição de Sharon Tate, um thriller arrepiante que mistura elementos fictícios com a história real de um dos crimes mais famosos da história de Hollywood – tudo isso com uma ex-estrela da Disney no papel principal.

Lançado originalmente em 2019, A Maldição de Sharon Tate (título original The Haunting of Sharon Tate) é um filme de suspense e terror escrito e dirigido por Daniel Farrands, de Amityville: O Despertar e Evocando Espíritos.

Continua depois da publicidade

Em sua estreia original, o longa falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 19% de aprovação no Rotten Tomatoes. Por outro lado, A Maldição de Sharon Tate foi indicado a 4 categorias do Hollywood Reel Independent Film Festival.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de A Maldição de Sharon Tate na Netflix.

A Maldição de Sharon Tate é inspirada em história real

Embora adote elementos fictícios – e até certo ponto, sobrenaturais – A Maldição de Sharon Tate tem como base um dos crimes mais famosos da história: os assassinatos Tate-LaBianca, cometidos pela seita de Charles Manson.

“A estrela em ascensão Sharon Tate é atormentada por visões da própria morte, enquanto os membros da seita de Charles Manson se preparam para atacar”, afirma a sinopse oficial de A Maldição de Sharon Tate.

O longa começa com a atriz Sharon Tate, grávida do diretor Roman Polanski, aguardando a volta do marido após uma temporada na Europa.

Com 26 anos, e vista como uma das estrelas mais promissoras de Hollywood, Sharon Tate vivia o sonho dourado. Porém, sua rotina passa a ser assombrada por terríveis sonhos e estranhas premonições.

A história culmina na noite de 8 de agosto de 1969, quando Sharon Tate – acompanhada de 4 amigos – vive um trágico e fatal encontro com a “família” de Charles Manson.

Parece familiar? A mesma história (com mudanças importantes) é narrada em Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino.

A Maldição de Sharon Tate tem Hilary Duff e ator de Meninas Malvadas

O elenco de A Maldição de Sharon Tate é liderado por Hilary Duff como a protagonista titular.

Além de contar com uma premiada carreira musical, Hilary Duff é conhecida como a Lizzie McGuire do Disney Channel.

Jonathan Bennett, famoso por interpretar Aaron Samuels em Meninas Malvadas, vive Jay Sebring, cabeleireiro e amigo de Sharon Tate.

Lydia Hearst (Titanic 666) é Abigail ‘Gibby’ Folger, uma herdeira milionária que também se tornou uma das vítimas da Família Manson.

E falando em Família Manson, os seguidores de Charlie – Tex Watson, Patricia Krenwinkel e Susan Atkins – são interpretados por Tyler Johnson (Afterburn), Fivel Stewart (Atypical) e Bella Popa (Mafia). Charles Manson é interpretado por Ben Mellish (Elephants).

O elenco de A Maldição de Sharon Tate é completado por Pawel Szajda (For All Mankind) e Ryan Cargill (The Assistant).

Você já pode assistir A Maldição de Sharon Tate na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.