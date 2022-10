Baseado em crime real, suspense de arrepiar estreia na Netflix

Com a temporada de Halloween terminando, a Netflix acaba de lançar mais um assustador filme de suspense. Trata-se de O Enfermeiro da Noite – um thriller arrepiante que já dá o que falar nas redes sociais. Inspirado em uma história real, o longa conquista os assinantes da plataforma com reviravoltas do início ao fim.

O Enfermeiro da Noite – The Good Nurse, no título original – tem direção de Tobias Lindholm (Mais uma Rodada) e roteiro de Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful).

Continua depois da publicidade

A trama é baseada no livro de mesmo nome, que por sua vez, conta a história sinistra do serial killer Charles Cullen.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama arrepiante e o elenco de estrelas de O Enfermeiro da Noite.

Conheça a história real de O Enfermeiro da Noite

Produções baseadas em crimes reais fazem muito sucesso na Netflix – Dahmer: Um Canibal americano que o diga.

O Enfermeiro da Noite tem tudo para repetir essa tendência e conquistar os assinantes da plataforma. Afinal, a trama do longa é inspirada em uma terrível história real.

“Uma enfermeira sobrecarregada faz amizade com um novo colega no trabalho. Até que uma morte inesperada a faz enxergá-lo de outra forma”, afirma a sinopse oficial de O Enfermeiro da Noite.

O longa foca na história de Amy, uma enfermeira competente que luta para equilibrar a vida de mãe solo e os gastos com uma perigosa doença cardíaca à sua rotina agitada no turno da noite de uma UTI.

Um alívio chega na figura de Charlie Cullen, um enfermeiro compassivo que é contratado para ajudar a protagonista.

Os personagens não demoram a desenvolver uma grande amizade, e pela primeira vez em anos, Amy se mostra esperançosa pelo futuro da filha.

No entanto, após vários pacientes morrerem misteriosamente – e uma investigação apontar Charlie como o principal suspeito – Amy é forçada a colocar a própria vida em risco para descobrir a verdade.

Elenco de O Enfermeiro da Noite tem atores de X-Men e Harry Potter

O elenco de O Enfermeiro da Noite é liderado por Jessica Chastain, de X-Men: Fênix Negra.

A atriz também é conhecida por filmes como Histórias Cruzadas, A Grande Jogada e Colina Escarlate. Por sua performance em Os Olhos de Tammy Faye, Jessica Chastain levou o Oscar de Melhor Atriz.

Eddie Redmayne, o Newt Scamander de Animais Fantásticos (spin-off de Harry Potter) interpreta o sinistro Charlie Cullen.

O personagem, apesar do sobrenome, não é um parente dos vampiros de Crepúsculo.

O elenco principal de O Enfermeiro da Noite é completado por Malik Yoba (Designated Survivor), Nnamdi Asomugha (Leverage), Noah Emmerich (The Americans) e Kim Dickens (Fear the Walking Dead).

Na Netflix, O Enfermeiro da Noite já está disponível. Veja abaixo o trailer do filme.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.