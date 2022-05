Baseado em história real, drama emocionante estreia na Netflix

Protagonizado por Christopher Walken, o drama Uma Voz Contra o Poder acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Inspirado em uma surpreendente história da vida real, o filme tem tudo para arrancar lágrimas da audiência nacional. Afinal de contas, sua trama de luta e resiliência é garantia de emoção até mesmo para os espectadores mais exigentes.

Uma Voz Contra o Poder – também encontrado sob o título original Percy vs. Goliath – é um drama biográfico dirigido por Clark Johnson, famoso por comandar episódios da série jurídica Your Honor.

Em seu lançamento original, o filme conquistou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, ele tem 77% de aprovação, e acumula elogios pela abordagem de sua mensagem principal e pelas performances do elenco.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a emocionante história real e o elenco de estrelas de Uma Voz Contra o Poder.

Inspirado em caso real, Uma Voz Contra o Poder está na Netflix

Uma Voz Contra o Poder acompanha a história de Percy Schmeiser, um humilde fazendeiro que enfrenta a titânica corporação Monsanto em uma complexa batalha judicial.

“Um fazendeiro enfrenta uma batalha monumental nos tribunais depois que uma gigante do agronegócio resolve cobrar pelo uso de sementes patenteadas”, afirma a sinopse oficial do longa.

O enredo do drama jurídico Uma Voz Contra o Poder é baseado no processo judicial Schmeiser v. Monsanto, que aconteceu no final dos anos 90.

A trama começa quando Percy Schmeiser, um fazendeiro canadense da região de Saskatchewan, é processado pela corporação Monsanto por supostamente utilizar sementes patenteadas.

Com poucos recursos para enfrentar a gigante da indústria, Percy conta com o auxílio do jovem advogado Jackson Weaver e da intrépida ambientalista Rebecca Salcau.

Eventualmente, o trio consegue levar o caso à Suprema Corte do Canadá – onde um veredito muda para sempre o panorama da agricultura no país.

Elenco de Uma Voz Contra o Poder tem grandes astros do cinema

Como citamos acima, o elenco de Uma Voz Contra o Poder é liderado por Christopher Walken no papel do protagonista Percy.

Dono de uma prolífica e diversificada carreira, Walken está em filmes como Batman: O Retorno, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Prenda-me Se Puder e O Livro da Selva.

Zach Braff – famoso por interpretar o protagonista J.D. na comédia Scrubs – vive o advogado Jackson Weaver.

Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel) interpreta Peter Schmeiser, o filho de Percy.

Christina Ricci, a Vandinha da franquia A Família Addams, completa o elenco principal de Uma Voz Contra o Poder como a ativista Rebecca Salcau.

O elenco de Uma Voz Contra o Poder conta também com Adam Beach (O Ataque dos Cães), Martin Donovan (Tenet) e Roberta Maxwell (O Segredo de Brokeback Mountain).

Uma Voz Contra o Poder está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.