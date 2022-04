Baseado em história real, filme de ação estreia com sucesso na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o filme de ação Silverton: Cerco Fechado tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. Baseado em uma história real, o longa faz um ótimo trabalho ao misturar eletrizantes sequências de ação com momentos realmente emocionantes.

Produzido na África do Sul, Silverton: Cerco Fechado tem direção de Mandla Dube, em seu primeiro trabalho nas telonas.

Após sua estreia na Netflix, o longa dividiu as opiniões da crítica especializada. Algumas resenhas elogiam o clima de tensão e as sequências de ação do longa. Outras, criticam o tratamento “hollywoodiano” dado a um importante tema histórico.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco, estreia e história real de Silverton: Cerco Fechado na Netflix.

Conheça Silverton: Cerco Fechado na Netflix

Silverton: Cerco Fechado é baseado na história real do Cerco de Silverton, que aconteceu na África do Sul em 1980.

Em uma entrevista ao site City Press, o diretor Mandla Dube revelou que o filme é “60% factual”, e que sua intenção foi produzir uma “história interessante, não um documentário”.

“Após o fracasso de uma missão de sabotagem, um trio de rebeldes contra o Apartheid acaba em uma situação com reféns em um banco. Baseado em uma história real”, afirma a sinopse oficial de Silverton: Cerco Fechado na Netflix.

Na vida real, o Cerco de Silverton envolveu o trio Wilfred Mandela, Humphrey Makhubu e Stephen Mafoko – e acidentalmente, acabou servindo como estopim para o movimento “Free Nelson Mandela” (Libertem Nelson Mandela).

O filme acompanha a história de Calvin Khumalo, um defensor da liberdade que cresce em meio ao Apartheid – o sistema de segregação racial que dominou a África do Sul por mais de 40 anos.

Durante a infância, Calvin testemunha a violência da política e do governo branco contra a população negra.

Após presenciar a morte dos pais, o protagonista decide buscar vingança, e se junta a um grupo de estudantes para protestar.

Os protestos pacíficos evoluem para ações organizadas contra a opressão do governo – o que culmina no Cerco de Silverton.

Silverton: Cerco Fechado é protagonizado por Thabo Rametsi (Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu) no papel de Calvin Khumalo.

O elenco do filme conta também com Noxolo Dlamini, Stefan Erasmus, Arnold Vosloo, Tumisho Masha, Michelle Mosalakae, Elani Dekker, Shane Wellington, Deon Coetzee e Justin Strydom.

As filmagens do longa foram realizadas em Pretória, na África do Sul.

Silverton: Cerco Fechado já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa sul-africano.