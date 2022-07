Baseado em história real, filme de terror estreia com sucesso na Netflix

Fãs de terror podem comemorar: o elogiado Marcas da Maldição já está disponível na Netflix. Inspirado em uma sinistra história real, o filme é garantia de arrepios, cenas chocantes e muitos sustos na plataforma. Ambientado no universo sobrenatural, o longa quebrou recordes de bilheteria em seu lançamento original.

Produzido no Taiwan, Marcas da Maldição – Incantation, no título original – é dirigido e roteirizado por Kevin Ko, em parceria com Chang Che-wei.

Antes de chegar ao catálogo internacional da Netflix, Marcas da Maldição foi exibido em alguns países asiáticos. Com uma bilheteria de 170 milhões de NT$ (cerca de R$ 30 milhões), o longa se tornou o filme de terror taiwanês mais lucrativo de todos os tempos.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a história real de Marcas da Maldição na Netflix; confira.

Inspirado em história real, Marcas da Maldição tem trama chocante

Ambientado no universo sobrenatural, Marcas da Maldição já é comparado a alguns dos maiores sucessos de terror da Netflix, como O Que Ficou Para Trás e Vozes e Vultos.

“Seis anos atrás, Li Ronan quebrou um tabu religioso e foi amaldiçoada. Agora, ela precisa proteger a filha das consequências de seus atos”, afirma a sinopse oficial de Marcas da Maldição.

Como a sinopse indica, o filme acompanha a história da protagonista Li Ronan, uma jovem que, acompanhada pelo namorado Dom e pelo primo Yuan, desrespeita uma entidade mística para viralizar na internet.

A partir daí, Ronan é amaldiçoada e passa a presenciar sinistros fenômenos sobrenaturais. A situação fica ainda mais complicada quando Dodo, a filha de Ronan, também passa a ser ameaçada pela maldição.

O enredo de Marcas da Maldição é inspirado em um incidente ocorrido em 2005 no Distrito de Gushan, Kaohsiung, no Taiwan.

Na época, uma família de 6 pessoas alegou ter sido possuída por várias entidades do folclore chinês. O tormento terminou com a morte da filha mais velha e a prisão dos outros integrantes.

Vale lembrar que a trama de Marcas da Maldição é contada no estilo found-footage, de filmes como Atividade Paranormal e A Bruxa de Blair.

Conheça o elenco de Marcas da Maldição na Netflix

O elenco de Marcas da Maldição é formado inteiramente por atores chineses e taiwaneses, pouco conhecidos pelo público internacional.

Tsai Hsuan-yen (Zinnia Flower) lidera o elenco do arrepiante filme de terror no papel da protagonista Li Ronan.

A atriz-mirim Huang Sin-ting interpreta Dodo, a filha de Ronan, que também é afetada pela sinistra maldição.

O ator Sean Lin (Lost Romance) vive Dom, o namorado de Ronan. RQ – também conhecido como Wen Ching-yu – é Yuan, o primo de Dom.

O elenco principal de Marcas da Maldição é completado por Kao Ying-hsuan (Lust) como Ming, o simpático dono de um orfanato.

Marcas da Maldição já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

