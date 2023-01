“Batem à Porta é um dos melhores filmes de M. Night Shyamalan”, dizem críticas

O filme Batem à Porta nem estreou e os críticos já estão elogiando como um dos melhores filmes do diretor M. Night Shyamalan.

Com o retorno do cineasta ao cinema, diversos especialistas estão tecendo comentários positivos em torno do novo longa-metragem; confira (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

“Batem à Porta é um thriller tenso e propulsivo que mantém você adivinhando e mantém a tensão em seu curto tempo de execução. Dave Bautista é o destaque, afetando e aterrorizando. Algumas mudanças no romance podem ser divisivas”, escreveu Ian Sandwell, do Digital Spy.

“Fico feliz em informar que Batem à Porta de M. Night Shyamalan é um verdadeiro roedor de unhas – surpreendente e cativante do começo ao fim. É enxuto e mesquinho, e um thriller perfeito para o início de fevereiro. Uma GRANDE vitória para M. Night. Altamente recomendado”, comentou Erik Davis, do Fandango.

“Batem à Porta obra de um verdadeiro artista. É um dos melhores filmes da carreira de M. Night Shyamalan, e não parei de pensar nele nos últimos 10 dias”, disse Brian Davids, do THR.

“Batem à Porta é o melhor de M. Night Shyamalan em algum momento, enquanto ele transforma uma ideia difícil em algo acessível e emocionante. É surpreendentemente disciplinado, e essa contenção se mistura com um trabalho impressionante do elenco para fazer uma embalagem caprichada e gostosa”, disse James Osborne, do Digital Fix.

Dave Bautista estrela o filme

Filme de M. Night Shyamalan

Batem à Porta é dirigido e escrito por M. Night Shyamalan Shyamalan ao lado de Michael Sherman e Steve Desmond, também roteiristas.

“Durante as férias em uma cabana remota, uma jovem e seus pais são feitos reféns por quatro estranhos armados que exigem que a família faça uma escolha impensável para evitar o apocalipse”, diz a sinopse.

“Com acesso limitado ao mundo exterior, a família deve decidir no que acredita antes que tudo esteja perdido”, revela a descrição do filme.

O elenco conta com Dave Bautista, Ben Aldridge, Jonathan Groff, Rupert Grint, Kristen Cui, Abby Quinn e Nikki Amuka-Bird.

Batem à Porta estreia no dia 2 de fevereiro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.