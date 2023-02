Batem à Porta: Explicamos o final chocante do filme

Batem à Porta, o novo filme de M. Night Shyamalan, já está em cartaz nos cinemas do mundo todo – incluindo o Brasil. Nesse filme de suspense, como é de praxe nas produções do cineasta, reviravoltas acontecem do início ao fim. Sendo assim, qual é o verdadeiro significado do chocante desfecho de Batem à Porta?

“De férias em um chalé distante, uma jovem e seus pais são feitos reféns por quatro estranhos armados que exigem uma escolha inimaginável da família para evitar o apocalipse. Com acesso limitado ao mundo exterior, a família deve decidir no que realmente acredita antes que tudo esteja perdido”, diz a sinopse oficial de Batem à Porta.

Continua depois da publicidade

O elenco de Batem à Porta conta com Dave Bautista (Guardiões da Galáxia), Jonathan Groff (Hamilton), Rupert Grint (Harry Potter) e Ben Aldridge (Pennyworth).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a intensa conclusão de Batem à Porta; confira! (via RadioTimes)

Final explicado de Batem à Porta – O apocalipse é real?

Durante a trama de Batem à Porta, os quatro estranhos misteriosos – Leonard (Dave Bautista), Sabrina (Nikki Amuka-Bird), Adriane (Abby Quinn) e Redmond (Rupert Grint) – tentam convencer Eric (Jonathan Groff), Andrew (Bem Aldridge) e a pequena Wen (Kristen Cui) que o apocalipse é real.

Para isso, o grupo mostra à família filmagens de vários eventos terríveis que, supostamente, tem acontecido pelo mundo, desde epidemias até quedas de aviões.

A partir daí, os estranhos também começam a cometer suicídio. Redmond é o primeiro a morrer, e Adriane o segue. Eles dizem que esses “sacrifícios” podem adiar o apocalipse (mas não impedi-lo).

A salvação da humanidade, de acordo com o grupo, se relaciona à decisão de Eric e Andrew, que passam o filme inteiro tentando escolher um lado.

À medida que Eric passa a acreditar, cada vez mais, nas teorias dos estranhos, Andrew tem certeza que tudo não passa de uma enganação. Essa certeza aumenta quando o personagem reconhece Redmond como o homem que o agrediu em um ataque homofóbico.

Mesmo assim, o filme deixa claro que os eventos apocalípticos estão realmente acontecendo. Eventualmente, todos os estranhos se matam, e Leonard é o único que sobra.

Em seu ato final, o personagem de Dave Bautista diz para Eric e Andrew que ainda há uma chance de impedir o apocalipse.

Os personagens continuam em dúvida, mas quando a morte de Leonard faz o céu escurecer, Eric finalmente toma sua decisão.

Em um dos momentos mais tensos do filme de suspense, Eric decide se sacrificar para garantir um futuro para a filha e o marido.

Incrivelmente, o plano funciona! Após a morte de Eric, o céu volta ao normal quase instantaneamente, e na TV, notícias revelam que os eventos apocalípticos realmente cessaram.

O filme termina com Andrew e Wen deixando a cabana, tristes pela morte de Eric, mas satisfeitos em saber que o personagem salvou o mundo – que o futuro da humanidade foi assegurado.

Sendo assim, a grande reviravolta do filme de M. Night Shyamalan é o fato dos ameaçadores estranhos terem dito a verdade: o apocalipse era real, e somente a morte de Eric poderia impedi-lo.

Batem à Porta está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.