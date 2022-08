Batgirl: Ator chama chefe da Warner Bros de imbecil

Um dos astros de Batgirl chamou o chefe da Warner Bros. Discovery de covarde, após o cancelamento do filme.

A história se arrasta, e o cancelamento de Batgirl parece afetar diversos profissionais que trabalhar na produção.

Um ator que não quis revelar seu nome, disse ter ficado triste e ofendido com o que aconteceu. Ele não poupou palavras, e chamou David Zaslav, CEO da Warner de “covade” e “imbecil” (via ScreenRant).

“Estou muito ofendido com o que aconteceu e me sinto péssimo pelo diretores e Leslie Grace, com quem foi maravilhoso trabalhar, assim como todos os técnicos. Foi um desafio enorme e recompensador fazer este filme durante o COVID e durante o tempo frio em Glasgow”, disse ele.

“Nada disso importa para um imbecil como [o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav]. Sua covardia é de tirar o fôlego. Estou feliz por ter participado e desejo o melhor para todos os envolvidos – exceto os ternos da Warner Brothers. Mas todos eles são substituídos mais cedo ou mais tarde”, concluiu o ator.

Batgirl seria primeiro filme da heroína em live-action.

Atriz pode aparecer em outros filmes da DC

A atriz de Batgirl, Leslie Grace, ainda está na mira da Warner Bros. Discovery, e pode aparecer em outros filmes da DC.

Um novo relatório da Variety afirma que Michael De Luca e Pam Abdy, chefes da Warner Bros. Pictures Group, consideram a atriz para futuros filmes na DC (via ScreenRant).

Não está claro se ela vai voltar em algum projeto já anunciado, mas, o estúdio gostaria de trabalhar novamente com Grace.

Quanto ao restante do elenco, que inclui Brendan Fraser, além dos diretores Adil El Arbi e Bilall Fallah, nada foi revelado.

