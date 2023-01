Batgirl: Atriz divulga luta contra o vilão de Brendan Fraser; veja

A atriz Leslie Grace, protagonista do filme cancelado da Batgirl, divulgou um vídeo onde mostra a luta da heroína contra o vilão de Brendan Fraser.

Em uma retrospectiva de 2022, Grace agradeceu pelo ano que passou e compartilhou seus principais momentos.

Com algumas imagens no set de Batgirl, a atriz revelou o novo traje da heroína, bem como uma luta contra o Vagalume, antagonista do filme.

O Vagalume, que seria interpretado por Fraser, seria o novo terror de Gotham e o primeiro grande desafio de Barbara Gordon na carreira (via ScreenRant).

Veja o vídeo, abaixo.

Batgirl e Vagalume podem aparecer em algum outro filme?

Apesar do cancelamento de Batgirl, a porta não está fechada para a heroína, e o novo plano de James Gunn para a DC poderia incluir a personagem e o vilão Vagalume.

Relatos afirmam que Grace estava em negociações para trabalhar com os diretores Adil El Arbi e Bilall Fallah em algum outro filme na Warner Bros. No entanto, não há mais informações sobre o assunto.

A atriz permaneceu quieta após o cancelamento do filme, agradecendo a oportunidade de estar no projeto. Porém, Fraser não gostou disso, ficando bastante decepcionado e levando isso em entrevistas.

É claro que, em algum momento, é possível que os personagens apareçam no novo planejamento da DC, com Gunn e Peter Safran no comando.

Porém, ainda é incerto se a Batgirl poderia ganhar um filme solo com os mesmos diretores e elenco, ou somente Grace apareceria em algum projeto interpretando a heroína.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.