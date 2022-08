Batgirl: Atriz pode aparecer em outros filmes da DC; entenda

A atriz de Batgirl, Leslie Grace, ainda está na mira da Warner Bros. Discovery, e pode aparecer em outros filmes da DC.

O filme cancelado pelo estúdio gerou revolta nos fãs, visto que estava totalmente filmado. No entanto, o futuro de Barbara Gordon ainda pode ser bom.

Um novo relatório da Variety afirma que Michael De Luca e Pam Abdy, chefes da Warner Bros. Pictures Group, consideram a atriz para futuros filmes na DC (via ScreenRant).

Não está claro se ela vai voltar em algum projeto já anunciado, mas, o estúdio gostaria de trabalhar novamente com Grace.

Quanto ao restante do elenco, que inclui Brendan Fraser, além dos diretores Adil El Arbi e Billal Fallah, nada foi revelado.

Estúdio supostamente economizou US$ 20 milhões

Orçado em US$ 90 milhões e no período de pós-produção, Batgirl foi descartado pela Warner Bros. Discovery sem mais, nem menos.

No entanto, segundo aponta um novo relatório do Deadline, o estúdio estaria economizando US$ 20 milhões com o cancelamento do filme (via ComicBook).

O fato seria a redução de impostos neste valor, visto que o filme seria lançado nos cinemas, com uma campanha de marketing para o lançamento.

