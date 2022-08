Batgirl: Filme teria ridículo vilão da DC; saiba quem

O filme cancelado da Batgirl teria um ridículo vilão da DC, além da presença do Vagalume, antagonista principal.

O dublê Jules Wallace revelou imagens dos bastidores do projeto descartado pela Warner Bros. Discovery, e confirmou a presença de um outro inimigo (via ScreenRant).

Mariposa Assassina, ridículo vilão do Batman, faria presença no longa-metragem e seria um dos perigos para a heroína de Gotham.

“Não vejo muito por que ficar calado sobre isso agora e é uma pena não conseguirmos ver esse filme na tela grande, mas aqui está. Fui dublê do Mariposa Assassina em Batgirl, junto com meu amigo Stevie, que foi dublê do Comissário Gordon”, escreveu ele.

Porém, o visual não é nada semelhante com o personagem nos quadrinhos. O personagem veste uma jaqueta, e possui uma tatuagem em sua cabeça de uma mariposa formando um tipo de caveira.

Veja as imagens, abaixo.

Vilão ajudou o Vagalume nos quadrinhos

Criado em 1951 por Bill Finger, Dick Sprang e Lew Schwartz, o personagem não tinha superpoderes, dependia de truques e usava uma fantasia com tema de mariposa.

Inspirando-se no Batman, o personagem possui um traje de voo e uma arma paralisante, além de outros equipamentos que o auxiliam em seus crimes.

No quadrinho Batgirl: Ano Um, o Mariposa ajudou o piromaníaco Vagalume para matar a heroína. Porém, ambos tinham um plano maior: intimidar Tony Bressi a contratá-los.

Bressi é um chefe da máfia, e estaria presente no filme, sendo interpretado por Jacob Scipio. Brendan Fraser seria o Vagalume, e o ator do Mariposa Assassina não foi revelado.

