Batgirl pode passar por grande mudança por causa da Netflix

Inicialmente, Batgirl seria lançado diretamente no HBO Max. A Warner, no entanto, pode levar o filme para os cinemas, antes de chegar à plataforma de streaming.

Uma reportagem do Puck indica que o presidente do estúdio, Toby Emmerich está considerando se o filme será lançado primeiro nos cinemas.

Uma possível causa dessa mudança é a recente queda nas ações da Netflix, após a Gigante do streaming ter perdido assinantes no primeiro trimestre de 2022. Isso pode ter gerado temor em relação ao mercado do streaming.

Outra explicação é o sucesso de Batman, que está se saindo bem no HBO Max, mesmo após ter arrecadado US$ 750 milhões na bilheteria.

O sucesso do filme pode ter gerado confiança em Batgirl, que pode ganhar um lançamento híbrido.

Mais sobre o filme da Batgirl na HBO Max

Por enquanto, o filme da Batgirl será exibido exclusivamente na HBO Max, sendo uma das primeiras propriedades da DC a chegar diretamente à plataforma de streaming da Warner.

A direção é de Adil El Arbi, diretor de Black e Patser. O roteiro foi escrito por Christina Hodson, de Aves de Rapina e Bumblebee.

Detalhes da trama do filme não foram revelados, mas sabemos que Barbara Gordon será a Batgirl tendo a ajuda do Batman de Michael Keaton. Ela é a versão mais famosa da personagem nos quadrinhos.

O filme da HBO Max e DC terá Leslie Grace como estrela. Além disso, Brendan Fraser, astro de A Múmia, aparece como o vilão Vagalume.

Ainda não há data de estreia para o filme da Batgirl.